Президент определил национальные цели развития России до 2024 года

Отмечается, что АП должна разработать проект, определяющий национальные цели развития страны до 2024 года. В него войдет цель достигнуть средней продолжительности жизни до 78 лет (сейчас 72), снизить уровень бедности в два раза и обеспечить превышение роста пенсий до инфляции. Такие поручения президент давал во время своего послания Федеральному Собранию.

Также планируется в ближайшее 6 лет улучшить уровень жизни для 5 миллионов семей и обеспечить для людей комфортную городскую среду. Также должна быть разработана система по выявлению и поддержке талантливых людей.