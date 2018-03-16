Президент определил национальные цели развития России до 2024 года 

Отмечается, что АП должна разработать проект, определяющий национальные цели развития страны до 2024 года. В него войдет цель достигнуть средней продолжительности жизни до 78 лет (сейчас 72), снизить уровень бедности в два раза и обеспечить превышение роста пенсий до инфляции. Такие поручения президент давал во время своего послания Федеральному Собранию.
Также планируется в ближайшее 6 лет улучшить уровень жизни для 5 миллионов семей и обеспечить для людей комфортную городскую среду. Также должна быть разработана система по выявлению и поддержке талантливых людей.
Как сообщает «Парламентская газета», важной задачей России станет вхождение в число крупнейших экономик мира и встать наравне с США, Китаем, Японией и Великобританией. Сейчас помимо этих стран Россию обгоняют Франция, Индия, Италия, Бразилия, Канада и Южная Корея.
Ответственным за разработку проектов стал глава администрации президента Антон Вайно.