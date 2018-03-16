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Нынешний год станет особым в отношениях России и Японии
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Нынешний год станет особым в отношениях России и Японии, заявил посол 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Нынешний год станет особым в отношениях России и Японии, впервые будет запущен уникальный совместный проект перекрестного года, рассказал РИА Новости в своем первом интервью российским СМИ посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин.
"Могу сказать, что этот год для наших отношений особый. Прежде всего, будет продолжен диалог на высшем уровне. Достойно высокой оценки то, что премьер-министр Японии согласился принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года, а также в запуске уникального российско-японского проекта — "перекрестных" годов России и Японии: Года России в Японии и Года Японии в России. Рассчитываем, что в мае, когда (премьер Японии) господин Абэ прибудет с визитом в Россию, состоится церемония их открытия. Это принципиально новое начинание в российско-японских отношениях", — сказал посол.
В рамках перекрестного года России и Японии пройдет почти полторы сотни мероприятий, которые охватывают самые разные области. Проект перекрестного года расширит и обогатит представления двух народов друг о друге и придаст импульс дальнейшему сотрудничеству в таких сферах, как экономика и атомная энергетика, наука и технологии, изобразительное искусство и кино, театральное искусство и спорт — от боевых искусств до парусного и конного спорта, в котором Япония будет представлена традиционной стрельбой из лука конных всадников, образование и туризм, оборона и безопасность, информационные технологии, космос, опера и балет.
Планируется проведение мастер-классов: от уже ставших традиционными мастер-классов Академии русского балета им. А. Я. Вагановой до мастер-класса по сосудистой хирургии на базе ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе" с участием специалистов Тэйсинкай из города Саппоро.
"Надеюсь, что перекрестный год послужит комплексной презентации в Японии и в России всего многообразного потенциала нашего взаимодействия и тех уникальных возможностей, которые имеются в России и в Японии для полнокровного, широкого, взаимообогащающего сотрудничества в самых различных сферах", — подчеркнул Галузин.
Открытие Года Японии в России и Года России в Японии состоится 26 мая в Государственном Академическом Большом театре в Москве. На открытии будут присутствовать президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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