Китай отказывается принимать иностранный мусор 

Решение КНР повлияло на работу всех европейских мусороперерабатывающих предприятий, так как политика Евросоюза по рециклингу отходов предполагает отправление сырья из Европы в другие страны. До недавнего времени Китай принимал наибольшее количество отходов: за 2016 год в стране было переработано 8 миллионов тонн использованной бумаги, которая затем вернулась в ЕС в качестве новой упаковки для различных видов продукции.
Новая озвученная Еврокомиссией стратегия по обращению с пластиковыми отходами состоит в следующем: через 12 лет вся упаковка из пластика будет отправляться на рециклинг или использоваться во второй раз. Для реализации этой стратегии Европе придется нарастить мощности по сортировке и рециклингу.