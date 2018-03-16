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Китай начал крупнейшие учения морской пехоты
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Китай начал крупнейшие учения морской пехоты, пишут СМИ 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: AP Photo / Andy Wong, Pool
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала крупнейшие в своем роде трансрегиональные учения морской пехоты, в которых задействованы более 10 тысяч военнослужащих, сообщает газета Global Times.
"В рамках крупнейших учений в своем роде более 10 тысяч военнослужащих преодолели две тысячи километров и прибыли на две тренировочные базы в юго-западной провинции Юньнань и в восточной провинции Шаньдун, где начали боевые учения", — пишет издание.
Сообщается, в учениях задействованы различные виды транспорта, в том числе воздушный, морской и железнодорожный. Согласно плану учений, военнослужащие отработают выполнение более 30 задач в условиях субтропической горной местности и джунглей.
Как долго продлятся учения, не уточняется.
В марте прошлого года газета South China Morning Post сообщила, что Китай планирует увеличить численность военнослужащих морской пехоты с 20 тысяч до 100 тысяч человек для защиты своих жизненно важных морских коммуникаций и растущих интересов за границей. Отмечалось, что часть контингента будет расквартирована на китайской базе ВМС в Джибути на Африканском роге и в порту Гвадар на юго-западе Пакистана.
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