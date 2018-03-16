Сбор меда на цветущих полях рапса в провинции Хубэй

Цяньцзян /пров. Хубэй/, 15 марта / Синьхуа / — Более 400 пчеловодов со всех концов Китая в эти дни собирают мед на полях цветущего рапса общей площадью более 200 тыс. му /14 тыс. га/ в городе субокружного уровня Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/У Яньцзюнь

Цяньцзян /пров. Хубэй/, 15 марта /Синьхуа/ — Более 400 пчеловодов со всех концов Китая в эти дни собирают мед на полях цветущего рапса общей площадью более 200 тыс. му /14 тыс. га/ в городе субокружного уровня Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/У Яньцзюнь

Цяньцзян /пров. Хубэй/, 15 марта /Синьхуа/ — Более 400 пчеловодов со всех концов Китая в эти дни собирают мед на полях цветущего рапса общей площадью более 200 тыс. му /14 тыс. га/ в городе субокружного уровня Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/У Яньцзюнь