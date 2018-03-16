Цветущие поля рапса в провинции Шэньси 

Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин