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Цветущие поля рапса в провинции Шэньси
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Цветущие поля рапса в провинции Шэньси 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин  Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин  Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин  Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин  Мяньсянь /пров. Шэньси/, 15 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие поля рапса площадью 150 тыс. му /примерно 10500 га/ в уезде Мяньсянь городского округа Ханьчжун /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин
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