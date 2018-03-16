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Весенние работы на сельскохозяйственных угодьях в провинции Юньнань
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Весенние работы на сельскохозяйственных угодьях в провинции Юньнань 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Шангри-Ла /пров. Юньнань/, 15 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах городского округа Шангри-Ла /Дечен-Тибетский автономный округ, провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ началось время весенней вспашки, и на местных полях кипит работа. Фотографии Синьхуа/Ху Чао  Шангри-Ла /пров. Юньнань/, 15 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах городского округа Шангри-Ла /Дечен-Тибетский автономный округ, провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ началось время весенней вспашки, и на местных полях кипит работа. Фотографии Синьхуа/Ху Чао  Шангри-Ла /пров. Юньнань/, 15 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах городского округа Шангри-Ла /Дечен-Тибетский автономный округ, провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ началось время весенней вспашки, и на местных полях кипит работа. Фотографии Синьхуа/Ху Чао
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