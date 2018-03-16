Весенние работы на сельскохозяйственных угодьях в провинции Юньнань 

Шангри-Ла /пров. Юньнань/, 15 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах городского округа Шангри-Ла /Дечен-Тибетский автономный округ, провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ началось время весенней вспашки, и на местных полях кипит работа. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Шангри-Ла /пров. Юньнань/, 15 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах городского округа Шангри-Ла /Дечен-Тибетский автономный округ, провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ началось время весенней вспашки, и на местных полях кипит работа. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Шангри-Ла /пров. Юньнань/, 15 марта /Синьхуа/ — В последние дни во многих районах городского округа Шангри-Ла /Дечен-Тибетский автономный округ, провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ началось время весенней вспашки, и на местных полях кипит работа. Фотографии Синьхуа/Ху Чао