Ещё
Ван И переизбран на должность главы МИД Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ван И переизбран на должность главы МИД Китая 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Ван И переизбран на должность министра иностранных дел КНР. Его кандидатуру поддержали 2966 делегатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, два депутата проголосовали против, передает ТАСС.
С 1982 года Ван И занимал различные должности во внешнеполитическом ведомстве — референт, атташе, заместитель начальника и начальник отдела Департамента стран Азии. В 1998-2001 гг. был помощником главы МИД КНР и по совместительству — директором Департамента политического анализа министерства. В 2001 назначен заместителем руководителя ведомства.
С 2001 по 2004 и с 2004 по 2008 гг. занимал должность замглавы МИД Китая, в июне 2008 назначен руководителем Канцелярии по работе с Тайванем ЦК КПК и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР. С марта 2013 года занимает должность министра иностранных дел.
Российская Газета: последние новости
Китайские депутаты одобрили реформу государственных органов В Китае разрешили главе государства править бессрочно Видео: Жители юга России проявили большой интерес к выборам
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»348
Еще одна страна вышлет российских дипломатов419
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина195
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Спасем Байкал от китайцев149
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение