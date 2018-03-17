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Си Цзиньпин переизбран председателем КНР
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Си Цзиньпин переизбран председателем КНР 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Си Цзиньпин останется на посту председателя КНР. Его переизбрание поддержали все депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, передает ТАСС.
Недавняя поправка в конституцию страны отменила ограничение пребывания на посту председателя КНР и его заместителя. До сих пор их полномочия ограничивались двумя пятилетними сроками.
Си Цзиньпин также переизбран на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами — председателя Центрального военного совета КНР.
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