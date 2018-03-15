Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй совместно проведут 6-й Пекинский сельскохозяйственный карнавал

Пекин, 15 марта / Синьхуа / — Шестой Пекинский сельскохозяйственный карнавал, открытие которого планируется в ближайшие дни, будут совместно проводить Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй. Об этом сообщили корр Синьхуа в оргкомитете сельскохозяйственного карнавала.

Пекинский сельскохозяйственный карнавал организуется администрацией пекинского района Чанпин, он пройдет 17 марта — 13 мая. Тяньцзинь и провинция Хэбэй соорудят стенды, на которых будут представлены самобытная высококачественная сельхозпродукция и маршруты сельхозтуризма.