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Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй совместно проведут 6-й Пекинский сельскохозяйственный карнавал
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Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй совместно проведут 6-й Пекинский сельскохозяйственный карнавал 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Пекин, 15 марта /Синьхуа/ — Шестой Пекинский сельскохозяйственный карнавал, открытие которого планируется в ближайшие дни, будут совместно проводить Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй. Об этом сообщили корр Синьхуа в оргкомитете сельскохозяйственного карнавала.
Пекинский сельскохозяйственный карнавал организуется администрацией пекинского района Чанпин, он пройдет 17 марта — 13 мая. Тяньцзинь и провинция Хэбэй соорудят стенды, на которых будут представлены самобытная высококачественная сельхозпродукция и маршруты сельхозтуризма.
Выставка будет поделена на две зоны: международную и национальную. В международной выставочной зоне будет представлена сельхозпродукция из 12 стран и регионов, в частности, из России, Франции, Республики Корея, ОАЭ и Таиланда, в национальной зоне свои достижения покажут более 300 сельскохозяйственных предприятий из 23 провинций и районов Китая, в частности, Пекина, Тяньцзиня, провинций Хэбэй, Хэйлунцзян, Цинхай, Гуандун и Синьцзян-Уйгурского АР. —0—
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