Управление специального представителя МИД КНР в Сянгане потребовало от Великобритании прекратить безответственные высказывания по Сянгану

Сянган , 15 марта / Синьхуа / — Управление специального представителя МИД КНР в САР Сянган сегодня в ответ на опубликованный Великобританией Полугодовой доклад по вопросам Сянгана заявило, что дела Сянгана являются исключительно внутренней политикой Китая, и потребовало, чтобы британская сторона прекратила безответственные высказывания по делам Сянгана и безответственные критические действия.

Представитель управления заявил, что с момента возвращения Сянгана в лоно Родины политика «одно государство, два строя» и Основной закон КНР о Специальном административном районе Сянган были надлежащим образом реализованы, в Сянгане продолжает сохраняться стабильность и процветание, население обладает самыми широкими демократическими правами и свободами за всю историю, и это должно быть очевидно для Великобритании.

По словам представителя, Сянган является китайским, его дела — в чистом виде, внутренняя политика Китая, и никакая страна не вправе вмешиваться в них под любым предлогом. —0—