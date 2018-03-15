Управление специального представителя МИД КНР в Сянгане потребовало от Великобритании прекратить безответственные высказывания по Сянгану 

Сянган, 15 марта /Синьхуа/ — Управление специального представителя МИД КНР в САР Сянган сегодня в ответ на опубликованный Великобританией Полугодовой доклад по вопросам Сянгана заявило, что дела Сянгана являются исключительно внутренней политикой Китая, и потребовало, чтобы британская сторона прекратила безответственные высказывания по делам Сянгана и безответственные критические действия.
Представитель управления заявил, что с момента возвращения Сянгана в лоно Родины политика «одно государство, два строя» и Основной закон КНР о Специальном административном районе Сянган были надлежащим образом реализованы, в Сянгане продолжает сохраняться стабильность и процветание, население обладает самыми широкими демократическими правами и свободами за всю историю, и это должно быть очевидно для Великобритании.
По словам представителя, Сянган является китайским, его дела — в чистом виде, внутренняя политика Китая, и никакая страна не вправе вмешиваться в них под любым предлогом. —0—