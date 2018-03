От Элвиса до Хокинга: как взлетают тиражи умерших писателей и музыкантов

Электронная библиотека «ЛитРес» за сутки продала более 500 экземпляров книг британского физика и популяризатора науки Стивена Хокинга , умершего 14 марта, сообщило Агентство «Москва» . О возросшем спросе на работы одного из самых известных ученых современности сообщили и в торговой сети «Московский дом книги». Редакция портала Москва 24 вспомнила другие случаи, когда смерть автора оборачивалась успехом для его творений.

Zombie Начнем с совсем недавнего случая. В середине января из Лондона пришло неожиданное и трагическое для поклонников The Cranberries известие: в возрасте всего 46 лет скончалась лидер группы Долорес О’Риордан. Ирландцев принято считать группой одного хита — в свое время оглушительный успех им принес пацифистский манифест Zombie. Но музыкантам не удалось закрепиться на занятой вершине, а для большинства критиков они остались одним из множества рок-феноменов, на которые были богаты 90-е. Однако после скоропостижной смерти Долорес продажи сборника Something Else через Amazon выросли на рекордные 913350%. И только переслушав лучшие песни The Cranberries, многие наконец-то поняли, что потерял мир музыки.

Участники группы пообещали в ближайшее время выпустить посмертный для О’Риордан альбом. Можно не сомневаться, что коммерческий успех ему обеспечен.

The Very Best Of Prince В апреле 2016 года столь же внезапной стала смерть Принса. И, как бы цинично это ни звучало, столь же удачной для правообладателей. Всего за три дня после того, как не стало легенды фанка, было продано 569 тысяч копий его альбомов — это на 42000% больше показателей тех дней, когда Принс был жив и здоров. А сборник 2001 года The Very Best Of Prince занял первое место в американском рейтинге Billboard. Для сравнения, в год выхода пластинки, она добралась лишь до 66-й строчки. В следующем году переиздание альбома Purple Rain достигло четвертого места в Billboard.

Мягко говоря, неплохой результат для пластинки, которая и так есть в коллекции каждого уважающего себя меломана.

"Сто лет одиночества" Весной 2014 года новое поколение читателей открыло для себя классический роман «Сто лет одиночества». В рейтинге продаж Amazon книга, написанная в 60-е годы, взлетела на первую строчку, оставив далеко позади главные новинки сезона. Причиной стала печальная новость: после долгой и тяжелой болезни умер нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес. В последние годы жизни писатель не появлялся на публике, а последний его роман увидел свет в далеком 1994-м. Конечно, один из отцов магического реализма не был забыт, но из-за проблем со здоровьем он не появлялся на публике и не общался с прессой.

"Над пропастью во ржи" И если о Маркесе изредка вспоминали стараниями журналистов, спешивших его похоронить, то после смерти Джерома Дэвида Сэлинджера для многих стало новостью, что он вообще был жив. После успеха повести «Над пропастью во ржи» писатель практически не выходил из дома, время от времени передавал новые рукописи издателям, а с 1965 года окончательно стал затворником. Известно, что последовавшие полвека он продолжал работать в стол и не соглашался печататься ни при каких условиях.

Парадоксальным образом, лишь после смерти Сэлинджер вернулся из небытия. На родине писателя его главное детище не имеет такой культовый статус, как в России . Во многом это объясняется тем, что из-за обилия грубой лексики, которую сгладила переводчица Рита Райт-Ковалева, книга не включена в обязательную программу американских школ. Поэтому для широкого западного читателя повесть о Холдене Колфилде стала откровением, а ее продажи на Amazon сразу после смерти автора взлетели на 13000%.

Война побережий То, что смерть неплохо торгует пластинками, в 90-е доказала целая плеяда рэп-исполнителей, участвовавших в Войне побережий. Тупак Шакур и The Notorious B. I. G. стали самыми известными жертвами бандитских разборок, охвативших США . Убийство Шакура, а затем и его главного врага увеличило продажи обоих. Медленно, но верно их пластинки добились платинового статуса, а гангста-рэп перестал быть частью околокриминальной субкультуры, уверенно выйдя в мейнстрим формата MTV. К сожалению, сами герои по понятным причинам оценить свой успех не смогли.