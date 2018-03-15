PUBG Mobile появилась в канадском Play Store

Без каких-либо предупреждений мобильная версия PUBG покинула территорию Китая и появилась в канадском Play Store, вероятно для того, чтобы дать бой Fortnite Mobile.

Как известно PUBG Corp. подписала соглашение с китайской компанией Tencent. Она не только издает PC-версию PUBG в Китае, но и работает сразу над двумя версиями для мобильных устройств. Ранее никто не говорил, что одна из может появиться где-то еще за пределами Китая. Одну из версий для Tencent создавала студия LightSpeed & Quantum и именно ее видение мобильной PUBG оказалось доступно владельцам Android в Канаде

Сотрудники UpToDown, альтернативного магазина для Android-приложений уже сыграли в PUBG Mobile и записали видео.