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PUBG Mobile появилась в канадском Play Store
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PUBG Mobile появилась в канадском Play Store 

GameGuru 19 часов назад
Фото: GameGuru
Без каких-либо предупреждений мобильная версия PUBG покинула территорию Китая и появилась в канадском Play Store, вероятно для того, чтобы дать бой Fortnite Mobile.
Как известно PUBG Corp. подписала соглашение с китайской компанией Tencent. Она не только издает PC-версию PUBG в Китае, но и работает сразу над двумя версиями для мобильных устройств. Ранее никто не говорил, что одна из может появиться где-то еще за пределами Китая. Одну из версий для Tencent создавала студия LightSpeed & Quantum и именно ее видение мобильной PUBG оказалось доступно владельцам Android в Канаде.
Сотрудники UpToDown, альтернативного магазина для Android-приложений уже сыграли в PUBG Mobile и записали видео.
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 Ещё 2 источника 
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