PUBG Mobile добралась iOS

Случилось то, что должно было. Мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds добралась до iOS. Сейчас игра доступна только в американской версии App Store, но во-первых, кого и когда это останавливало, а во-вторых, скоро игра доберется и до других регионов.

На iOS доступна версия от Tencent и LightSpeed & Quantum. Разрабатывалась на движке Unreal Engine 4.

Мобильной версии PUBG предстоит еще долгий путь. Fortnite уже забрала все чарты App Store, в которых появилась и есть ощущение, что просто так она их не отдаст.