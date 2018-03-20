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PUBG Mobile добралась iOS
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PUBG Mobile добралась iOS 

GameGuru 47 минут назад
Фото: GameGuru
Случилось то, что должно было. Мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds добралась до iOS. Сейчас игра доступна только в американской версии App Store, но во-первых, кого и когда это останавливало, а во-вторых, скоро игра доберется и до других регионов.
На iOS доступна версия от Tencent и LightSpeed & Quantum. Разрабатывалась на движке Unreal Engine 4.
Мобильной версии PUBG предстоит еще долгий путь. Fortnite уже забрала все чарты App Store, в которых появилась и есть ощущение, что просто так она их не отдаст.
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