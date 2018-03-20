Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) официально вышла на iPhone

Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) официально вышла на iPhoneВ начале февраля состоялся релиз популярного онлайн-шутера Playerunknown’s Battlegrounds на iOS в Китае . Тогда было проблематично сыграть в него другим пользователям.

Зато этой ночью состоялся официальный мировой релиз PUBG на iOS и Android. Следом за выпуском закрытой версии Fortnite.

Это портированная с компьютера версия игры, отличающаяся измененным интерфейсом и сильно упрощенной графикой. Все основные аспекты сохранены.

Сейчас игра доступна только на английском языке, поддержку русского добавят в ближайшее время.

Пора сыграть в настоящую королевскую битву! Скачать Playerunknown’s Battlegrounds в App Store можно уже сейчас. Это бесплатно.