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Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) официально вышла на iPhone
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Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) официально вышла на iPhone 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) официально вышла на iPhoneВ начале февраля состоялся релиз популярного онлайн-шутера Playerunknown’s Battlegrounds на iOS в Китае. Тогда было проблематично сыграть в него другим пользователям.
Зато этой ночью состоялся официальный мировой релиз PUBG на iOS и Android. Следом за выпуском закрытой версии Fortnite.
Это портированная с компьютера версия игры, отличающаяся измененным интерфейсом и сильно упрощенной графикой. Все основные аспекты сохранены.
Сейчас игра доступна только на английском языке, поддержку русского добавят в ближайшее время.
Пора сыграть в настоящую королевскую битву! Скачать Playerunknown’s Battlegrounds в App Store можно уже сейчас. Это бесплатно.
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