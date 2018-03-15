Эксперты выяснили, почему туристы из Китая не приносят дохода России

В прошлом году Россию посетило три с половиной миллиона иностранных туристов, половина из которых — граждане КНР Министерство финансов России планировало получить с гостей из Китая около 200 миллиардов долларов, которых Россия не досчиталась из‐за падений цен на нефть и санкций, однако на деле цифра оказалась намного меньше, сообщило издание «Новые известия».

По данным Центра Карнеги доходы от китайских туристов очень незначительны. Представители туристического бизнеса

в феврале провели

пресс-конференцию, где заявили, что турпоток из Китая не приносит никакой пользы российской экономике и вредит местной туристической индустрии. Чиновники из профильных ведомств отказываются это признавать, так как могут отчитываться перед начальством впечатляющими цифрами.

Выяснилось, что в Россию туристов из Китая привлекает вовсе не маршрут по ленинским местам с вип-ночевкой

в шалаше Владимира Ильича, а обвал рубля в 2014 году и падение цен в два раза. То есть в Россию едут те, кому не хватило денег на Европу и Японию , и этот поток китайских туристов приносит прибыль исключительно китайскому бизнесу. Россия при этом зарабатывает исключительно на билетах и сувенирах.

Средняя стоимость поездки на 7–9 дней составляет 45–70 тысяч рублей. Сюда входят расходы на транспорт, гостиницу, шведский стол и услуги китайского гида. Все это оплачивается еще на территории Китая. Российская турфирма в этом случае нужна лишь для того, чтобы выслать бланк приглашения для китайской группы. Получается, что почти все деньги за тур китайцы оставляют на родине, а на территории России они тратят примерно 2–3 тысячи юаней.

«Красный туризм» у китайцев особой популярностью не пользуется. В самой КНР в туры по революционным местам ездят в основном по профсоюзной линии, поэтому платить за то, чтобы ехать в другую страну смотреть на достопримечательности, связанные с Коммунистической партией , желающих нет. В Ульяновск , где родился Ленин, обещали присылать на экскурсию по три самолета в неделю, однако приехали 200 человек из какой-то глухой провинции. По словам директора мемориала в Ульяновске, пришлось сильно потратиться на евроремонт, который едва окупился.

По словам московского экскурсовода Надежды Плетневой, в Россию едет небогатый средний класс, которого привлекает низкий курс рубля и отсутствие такого количество геополитических потрясений, как в Европе. Также в Китае Россия позиционируется как очень дружественная страна, где туристам из КНР будут рады.

Доцент НИУ ВШЭ Наталия Белякова отметила, что к сегменту VIP принадлежит около 10% турпотока из Китая. Именно они «обеспечивают» около 50% всех расходов китайских туристов за рубежом. Средний чек на путешествие в этом сегменте составляет более 10 тысяч долларов. По этой причине данный класс путешественников является стратегически важным, поэтому портрет

VIP-путешественника

из КНР нужно знать, чтобы активнее продвигаться на этом рынке.

Известно, что китайские обеспеченные туристы увлекаются серфингом, верховой ездой, яхтами и арт-турами. Они редко планируют путешествия на определенные даты и почти никогда не возвращаются в любимые места более шести раз. Российские туроператоры имеют очень мало опыта работы с такими клиентами и считают всех китайских туристов одной большой и однородной массой, которая первый раз выехала за рубеж.