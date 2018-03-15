BNP: у следующего главы ЦБ Китая будут связаны руки

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Усилия председателя КНР Си Цзиньпина по централизации контроля означают, что не так важно, кто будет следующим главой Народного банка Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на старшего экономиста BNP Paribas Asset Management по Большому Китаю Чи Ло.

Народный банк Китая. Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

"Совершенно ясно, что политика Пекина заключается в том, что он хочет централизовать все департаменты, министерства, чиновников и управляющих в центральном направлении Пекина, — считает Ло. — Независимо от того, является ли человек очень либерализованным, он или она не сможет выйти за рамки, которые уже установил Пекин". Народный банк Китая не обладает такой независимостью, как другие центробанки, и действует под контролем Госсовета. Комитет по финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР, созданный в июле для надзора за финансовой системой, по-прежнему не имеет четкого руководства, и его отношения с центробанком не полностью определены. Между тем, влияние Народного банка Китая усиливается. Как сообщали «Вести. Экономика», в рамках крупнейшей за последние годы реформы госаппарата перечень функций центробанка будет расширен. Пекин передаст ему некоторые функции банковского и страхового регуляторов. Более важная роль Народного банка Китая внутри страны усилит и его позиции на международной арене. Хотя его прямые финансовые связи все еще малы по сравнению с Федеральной резервной системой США, решения, принимаемые китайским регулятором, будут приобретать все большее значение.

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