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Премьер-министр Шри-Ланки намерен устранить трудности для сотрудничества с Китаем по крупным проектам
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Премьер-министр Шри-Ланки намерен устранить трудности для сотрудничества с Китаем по крупным проектам 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Коломбо, 15 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе намерен совместно с китайской стороной содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества двух стран по крупным проектам в рамках инициативы «Пояс и путь» и устранению трудностей, с которыми сталкивается взаимодействие. Об этом он заявил на ланкийско-китайском совместном рабочем совещании.
Р. Викрамасингхе поблагодарил КНР за помощь в социально-экономическом развитии страны и выразил надежду, что помощь Китая в большей мере коснется простых ланкийцев. По его словам, Шри-Ланка придает особое значение развитию сотрудничества двух стран по крупным проектам и уделяет повышенное внимание трудностям, на которые указывает китайская сторона. Премьер-министр призвал соответствующие ведомства координировать действия разных структур по ускорению реализации крупных проектов, чтобы они как можно скорее принесли реальную пользу народу страны.
Посол КНР в Шри-Ланке Чэн Сюэюань подробно рассказал о развитии сотрудничества двух государств по крупным проектам и трудностях, с которыми оно сталкивается. По его словам, Китай намерен совместно со Шри-Ланкой приложить усилия по ускорению реализации крупных проектов сотрудничества в рамках «Пояса и пути», чтобы они как можно скорее принесли пользу народам двух стран. —0—
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