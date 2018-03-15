Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу

Харбин , 15 марта / Синьхуа / — Начиная с 25 марта с.г. прямое воздушное сообщение будет открыто между административными центрами провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай / и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ — Харбином и Лхасой. Об этом сообщили в Харбинском аэропорту.

Ежедневный авиарейс по новому маршруту общей протяженностью почти 5 тыс. км будет выполняться самолетом Аэробус А319 Тибетской авиакомпании. Время в пути составит семь часов. Самолет вылетает из Харбина в 07:50 и прибывает в Лхасу в 14:45.

Новый маршрут является самой протяженной авиалинией, открытой Тибетской авиакомпанией в пределах страны. Его открытие позволит значительно облегчить обмены между двумя городами. -0-