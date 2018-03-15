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Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу
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Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Харбин, 15 марта /Синьхуа/ — Начиная с 25 марта с.г. прямое воздушное сообщение будет открыто между административными центрами провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ — Харбином и Лхасой. Об этом сообщили в Харбинском аэропорту.
Ежедневный авиарейс по новому маршруту общей протяженностью почти 5 тыс. км будет выполняться самолетом Аэробус А319 Тибетской авиакомпании. Время в пути составит семь часов. Самолет вылетает из Харбина в 07:50 и прибывает в Лхасу в 14:45.
Новый маршрут является самой протяженной авиалинией, открытой Тибетской авиакомпанией в пределах страны. Его открытие позволит значительно облегчить обмены между двумя городами. -0-
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