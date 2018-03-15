Сеул объявил о создании подготовительного комитета для саммита с Пхеньяном

По его словам, комитет возглавит руководитель секретариата президента Лим Чжон Сок, управляющим делами назначен министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. В комитет, в частности, войдут советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, глава МИД Кан Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му. Трансляция выступления велась на сайте администрации.