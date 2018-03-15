Сеул объявил о создании подготовительного комитета для саммита с Пхеньяном 

ТОКИО, 15 мар — РИА Новости. Южная Корея объявила о создании подготовительного комитета для организации встречи на высшем уровне с КНДР, в него вошли главы МИД и обороны, а также президентские секретари, заявил в четверг представитель администрации президента страны.
По его словам, комитет возглавит руководитель секретариата президента Лим Чжон Сок, управляющим делами назначен министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. В комитет, в частности, войдут советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, глава МИД Кан Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му. Трансляция выступления велась на сайте администрации.
Подготовительный комитет начнет работу 16 марта в президентской резиденции «Чхонвадэ» в Сеуле.