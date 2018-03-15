Великолепное цветение вишневых деревьев в провинции Гуйчжоу 

Гуйян, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни начали цвести вишневые деревья на масштабных угодьях у берегов озера Хунфэнху в новом районе Гуйань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Оу Дунцюй)
Гуйян, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни начали цвести вишневые деревья на масштабных угодьях у берегов озера Хунфэнху в новом районе Гуйань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Оу Дунцюй)
Гуйян, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни начали цвести вишневые деревья на масштабных угодьях у берегов озера Хунфэнху в новом районе Гуйань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Оу Дунцюй)
Гуйян, 14 марта /Синьхуа/ — В последние дни начали цвести вишневые деревья на масштабных угодьях у берегов озера Хунфэнху в новом районе Гуйань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Оу Дунцюй)