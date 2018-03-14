В Душанбе встретились секретари Советов безопасности Таджикистана и Индии 

Душанбе, 14 марта /Синьхуа/ —В таджикской столице сегодня состоялась встреча секретаря Совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова и секретаря Совета национальной безопасности Индии Раджиндера Кханна, сообщили в аппарате секретаря СБ Таджикистана.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между аппаратами СБ Таджикистана и Индии, военно-политическую ситуацию в Афганистане, борьбу с современными угрозами, включая терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.
На встрече также были затронуты вопросы дальнейшего развития военно-технического сотрудничества. —0—