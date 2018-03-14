Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму новому президенту Непала Б. Д. Бхандари

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня направил телеграмму Бидхье Деви Бхандари, в которой поздравил ее со вступлением в должность нового президента Непала.

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда уважал и поддерживал самостоятельно выбранный народом Непала общественный строй и путь развития. Китай верит, что под руководством Б. Д. Бхандари и правительства страны Непал добьется еще больших успехов. Китай высоко ценит развитие отношений с Непалом и намерен совместно содействовать непрерывному достижению новых результатов в дружественных всесторонних отношениях всестороннего сотрудничества и партнерства. —0—