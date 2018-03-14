Nippon Express договорились о партнерстве с крупнейшим портовым оператором Китая

SIPG является оператором крупнейшего контейнерного порта в Китае. Сотрудничество начнется уже в этом году.

Через партнерство с SIPG Logistics, логистическим оператором SIPG, Nippon Express получит доступ к складам группы и флоту, работающему на реке Янцзы.

Доставка из Шанхая, например, в Чунцин по реке занимает 2 недели, что в 5 раз дольше, чем автомобильным транспортом, но в 3 раза дешевле.

Рынок логистики в Японии достиг своего предела, считают в Nippon Express. Для дальнейшего развития необходимо расширять географию сервиса. В настоящее время японская компания намерена развивать свой бизнес в Азии.

Ранее основными клиентами Nippon Express были работающие в Китае японские компании, в основном автопроизводители. В связи с этим логистические операции компании в основном сосредоточены на крупных городах. Партнерство с SIPG откроет японскому оператору доступ во все регионы Китая и увеличит клиентскую базу, пишет Nikkei.

Японская компания в рамках сделки предоставляет партнеру свои логистические сети в Европе и на развивающихся рынках для развития экспорта продукции, производимой в Китае. Наиболее вероятными клиентами этого партнерства Nikkei считает производителей бытовой электроники и полупроводников.

Nippon Express также будет помогать SIPG в закупке и доставке японской продукции для продажи через интернет-платформу SIPG. Торговая площадка обслуживает главным образом класс люкс в Шанхае, у которого японские товары имеют высокий спрос.

Со своей стороны, SIPG рассчитывает на расширение своей клиентской базы в Японии.