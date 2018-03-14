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Китай готов работать с Германией над развитием отношений
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Китай готов работать с Германией над развитием отношений 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Китай придает большое значение отношениям с Германией и готов работать с вновь избранной на пост федерального канцлера Ангелой Меркель над укреплением взаимного доверия и двусторонних связей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании к Меркель.
"Мы придаем большое значение развитию отношений с Германией и готовы работать с канцлером Ангелой Меркель над укреплением взаимного стратегического доверия, поднятием двусторонних связей на новый уровень и достижением еще большего прогресса", — приводит агентство Синьхуа текст послания китайского лидера.
Си Цзиньпин отметил, что «с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Германии в 2014 году обе стороны наблюдают постоянное развитие двусторонних связей, углубление общих интересов и сотрудничества, а также тесную кооперацию в улучшении системы глобального управления и в содействии процессам глобализации».
Премьер Госсовет КНР Ли Кэцян также направил поздравление Меркель, отметив необходимость сохранения и развития позитивной динамики в отношениях двух государств.
По его словам, «укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства соответствует интересам обеих стран, Пекин готов работать с новым немецким правительством над дальнейшим укреплением и продвижением отношений и практического сотрудничества Китая и Германии».
В утреннем тайном голосовании по кандидатуре Меркель в бундестаге приняли участие 692 депутата, четыре бюллетеня признаны недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата. При этом необходимый минимум для ее переизбрания составлял 355 голосов. В бундестаг данного созыва вошли 709 депутатов. Позднее в должности ее утвердил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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