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В России разрабатывается проект автодороги, который обеспечит связь с Китаем
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В России разрабатывается проект автодороги, который обеспечит связь с Китаем 

РЖД-Партнер 14 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
В России прорабатывается новый автомобильный транзитный маршрут. Направление носит название Европа — Западный Китай. Маршрут пройдет от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань, Оренбургскую область до Китая.
«Маршрут пройдет в том числе и по территории Казахстана, после чего выйдет к западной части Китая и далее к восточному побережью КНР. Маршрут этот прорабатывается и есть несколько направлений в его реализации. Например, от Москвы до Казани или от столицы до Самары. В Китае дорога уже готова, и Россия опаздывает по степени создания этого автодорожного маршрута», — отметила вице-президент группы компаний «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова.
Сухопутная связь будет проходить от Урумчи через российские Центральный, Приволжский, Северо-Западный федеральные округа. Маршрут разрабатывается по тем территориям, где ведется основная торговля между Россией и Китаем.
«На сегодняшний день отсутствует постановление РФ, которое бы утвердило трассу прохождения автодорожного маршрута Европа — Западный Китай или обрисовало четкие сроки строительства этой магистрали. А дорога крайне нужна нашему бизнесу», — заявила С. Воронцова.
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