Раскрывать преимущества в сотрудничестве с Россией и создавать новые высоты открытости внешнему миру — депутаты ВСНП

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — В последние годы отмечается сравнительно большой прогресс в строительстве объектов инфраструктуры в рамках регионального сотрудничества между северо-востоком Китая и Россией. Речь идет об автодорожном мосте Хэйхэ-Благовещенск, железнодорожном мосте Тунцзян-Нижнеленинское и других объектах.

"Их ускоренное строительство создаст новую точку опоры китайско-российского и даже регионального сотрудничества и обменов в Северо-Восточной Азии, а также предоставит огромную поддержку в виде транспортных мощностей для строительства «Пояса и пути», — заявил начальник управления транспорта провинции Хэйлунцзян Юй Фэй, который также является депутатом ВСНП.

По словам депутата ВСНП, зампредседателя правительства пров. Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ Ли Хайтао, в 2017 году объем торговли провинции с Россией достиг 11 млрд долл. США, увеличившись на 20 проц. в годовом выражении и заняв почти одну седьмую от общего объема торговли КНР с РФ. Провинция Хэйлунцзян и Дальневосточный регион России уже стали друг для друга важнейшими торговыми партнерами.

С каждым днем становится теснее торгово-экономическое общение между провинцией Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ и Дальневосточным регионом России. Железная дорога Хуньчунь-Махалино является важной составляющей частью международного транспортного коридора «Приморье-2», а сам город Хуньчунь, по словам депутата ВСНП, главы комитета по делам развития и реформ провинции Цзилинь Ань Гуйу, является важным узлом северного канала «Пояса и пути», распахивающим окно для открытости старых промышленных баз на северо-востоке Китая. -0-