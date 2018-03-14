Инициатива «Пояс и путь» принесет больше дивидендов для развития стран и регионов вдоль «Пояса и пути»

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — Строительство «Пояса и пути» в будущем принесет больше дивидендов для развития стран и регионов вдоль «Пояса и пути», и будет еще в большей степени стимулировать сильный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост мировой экономики. Об этом заявил на днях директор Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Китая Чжан Юйянь в интервью корр. Синьхуа.

По мнению Чжан Юйяня, являющегося членом ВК НПКСК, строительство «Пояса и пути» стимулирует взаимовыгодное сотрудничество расположенных вдоль «Пояса и пути» стран и регионов.

"Капиталовложения Китая в страны и регионы вдоль «Пояса и пути» приведут к увеличению шансов по трудоустройству, доходов населения, налоговых поступлений в этих местах, а также предоставят материальную поддержку для сокращения масштабов бедности", — отметил Чжан Юйянь.

Согласно данным Государственного статистического управления Китая, в 2017 году объем прямых инвестиций Китая в страны вдоль «Пояса и пути» составил 14,4 млрд долл. США. -0-