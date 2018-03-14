Китайский делегат принял участие в конференции Ватикана по контрабанде органов

Рим , 14 марта / Синьхуа / — Второй год подряд китайский делегат принял участие в двухдневной конференции Ватикана по проблеме контрабанды органов. Мероприятие завершилось в Риме во вторник.

Участниками ежегодного Саммита по вопросам контрабанды органов и трансплантационного туризма, состоявшегося в Папской академии наук , стали официальные представители, эксперты и правозащитники со всего мира.

Со стороны Китая в конференции принял участие Ван Хайбо, медицинский эксперт, который представлял Хуан Цзефу, бывшего замминистра здравоохранения и нынешнего главу Национального комитета по донорству человеческих органов и трансплантологии. Ван Хайбо подтвердил позицию Китая в отношении жестких мер против контрабанды органов.

По сведениям китайского издания Global Times, Китай должен был представить на конференции свои усилия по борьбе с контрабандой органов и успехи в сфере донорства и трансплантологии.

На сайте Папской академии наук сообщается, что в прошлом году 77 подписантов на конференции призвали к уголовному преследованию продажи и контрабанды органов, к защите жертв контрабанды органов, а также к продвижению этичной и регулируемой программы донорства. —0—