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Китайский делегат принял участие в конференции Ватикана по контрабанде органов
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Китайский делегат принял участие в конференции Ватикана по контрабанде органов 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Рим, 14 марта /Синьхуа/ — Второй год подряд китайский делегат принял участие в двухдневной конференции Ватикана по проблеме контрабанды органов. Мероприятие завершилось в Риме во вторник.
Участниками ежегодного Саммита по вопросам контрабанды органов и трансплантационного туризма, состоявшегося в Папской академии наук, стали официальные представители, эксперты и правозащитники со всего мира.
Со стороны Китая в конференции принял участие Ван Хайбо, медицинский эксперт, который представлял Хуан Цзефу, бывшего замминистра здравоохранения и нынешнего главу Национального комитета по донорству человеческих органов и трансплантологии. Ван Хайбо подтвердил позицию Китая в отношении жестких мер против контрабанды органов.
По сведениям китайского издания Global Times, Китай должен был представить на конференции свои усилия по борьбе с контрабандой органов и успехи в сфере донорства и трансплантологии.
На сайте Папской академии наук сообщается, что в прошлом году 77 подписантов на конференции призвали к уголовному преследованию продажи и контрабанды органов, к защите жертв контрабанды органов, а также к продвижению этичной и регулируемой программы донорства. —0—
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