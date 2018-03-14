Более 1 млн человек были избавлены от нищеты в провинции Хэнань

Чжэнчжоу, 14 марта / Синьхуа / — Более 1 млн человек были избавлены от нищеты в центральнокитайской провинции Хэнань в 2017 г. Об этом сообщили провинциальные власти.

Как сообщается, это стало возможным благодаря ряду мер, таких как создание рабочих мест, развитие промышленности, переселение людей из неблагополучных районов, а также выплаты пособий малоимущим, пожилым людям и больным.

В конце 2017 г. более чем 2,2 млн жителей Хэнани проживали за чертой бедности.

Хэнань является одной из самых густонаселенных провинций Китая , численность населения которой составляет около 100 млн человек.

В 2018 г. провинциальные власти намерены избавить от нищеты еще 1,1 млн человек, а также принять все необходимые меры, чтобы к концу 2019 г. все нынешние бедные уезды были исключены из списка бедных уездов. -0-