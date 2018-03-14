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Более 1 млн человек были избавлены от нищеты в провинции Хэнань
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Более 1 млн человек были избавлены от нищеты в провинции Хэнань 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Чжэнчжоу, 14 марта /Синьхуа/ — Более 1 млн человек были избавлены от нищеты в центральнокитайской провинции Хэнань в 2017 г. Об этом сообщили провинциальные власти.
Как сообщается, это стало возможным благодаря ряду мер, таких как создание рабочих мест, развитие промышленности, переселение людей из неблагополучных районов, а также выплаты пособий малоимущим, пожилым людям и больным.
В конце 2017 г. более чем 2,2 млн жителей Хэнани проживали за чертой бедности.
Хэнань является одной из самых густонаселенных провинций Китая, численность населения которой составляет около 100 млн человек.
В 2018 г. провинциальные власти намерены избавить от нищеты еще 1,1 млн человек, а также принять все необходимые меры, чтобы к концу 2019 г. все нынешние бедные уезды были исключены из списка бедных уездов. -0-
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