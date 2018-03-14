Ива зазеленела в Сучжоу

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 13 марта / Синьхуа / — Ива на днях зазеленела в парке Чжочжэн, который расположен в городе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, и в парк устремилось множество туристов. Фотографии Синьхуа

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 13 марта /Синьхуа/ — Ива на днях зазеленела в парке Чжочжэн, который расположен в городе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, и в парк устремилось множество туристов. Фотографии Синьхуа

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 13 марта /Синьхуа/ — Ива на днях зазеленела в парке Чжочжэн, который расположен в городе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, и в парк устремилось множество туристов. Фотографии Синьхуа

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 13 марта /Синьхуа/ — Ива на днях зазеленела в парке Чжочжэн, который расположен в городе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, и в парк устремилось множество туристов. Фотографии Синьхуа