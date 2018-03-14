Цветущие вишневые деревья в провинции Чжэцзян 

Цзяньдэ, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья в деревне Бамуцю городского округа Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Цзяньдэ, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья в деревне Бамуцю городского округа Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Цзяньдэ, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья в деревне Бамуцю городского округа Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Цзяньдэ, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья в деревне Бамуцю городского округа Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Цзяньдэ, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья в деревне Бамуцю городского округа Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян