Озерные чайки в Куньмине готовятся к возвращению на север

Куньмин, 13 марта / Синьхуа / — В Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай / с каждым днем становится все теплее, и перезимовавшие здесь озерные чайки готовятся к возвращению на север. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан

Куньмин, 13 марта /Синьхуа/ — В Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ с каждым днем становится все теплее, и перезимовавшие здесь озерные чайки готовятся к возвращению на север. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан

Куньмин, 13 марта /Синьхуа/ — В Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ с каждым днем становится все теплее, и перезимовавшие здесь озерные чайки готовятся к возвращению на север. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан