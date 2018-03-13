Джеки Чан поддержал закон о наказании за оскорбление истории Китая

Известный китайский актер Джеки Чан поддержал проект о защите национального достоинства страны. Вместе с ещё 37 членами Китайской народной политической консультативной конференции он подписал проект за введение уголовного наказания для тех китайцев, которые оскорбительно относятся к истории государства и её национальным героям, сообщает Independent.

Причиной для предложения такого закона стали тревожные явления в китайском обществе, когда люди перестают адекватно оценивать свою историю, высмеивают жертв и мучеников исторических зверств. За примерами не надо ходить далеко — в феврале этого года двое китайцев в форме японской императорской армии приехали в порт Нанкин , который во время второй Японо-китайской войны в 1937 году захватили японские солдаты, после чего изнасиловали и убили до 500 тысяч китайских военнопленных и гражданских. Событие получило название «Нанкинская резня» и является национальной трагедией.

Злоумышленники были задержаны, а министр иностранных дел КНР Ван И назвал этих людей отбросами китайского народа.

Оскорбление китайского национального флага, эмблемы и гимна уже наказуемо в соответствии с законодательством страны, но правительство хочет ужесточить закон, чтобы за оскорбление китайской истории и её героев, а также за оправдание действий китайцев, которые поддерживали японцев и нацистские движения в Китае.

«Человек имеет достоинство, но нация также имеет достоинство», — сказал инициатор законопроекта, профессор истории Нанкинского университета Хэ Юнао.