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Джеки Чан поддержал закон о наказании за оскорбление истории Китая
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Джеки Чан поддержал закон о наказании за оскорбление истории Китая 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Известный китайский актер Джеки Чан поддержал проект о защите национального достоинства страны. Вместе с ещё 37 членами Китайской народной политической консультативной конференции он подписал проект за введение уголовного наказания для тех китайцев, которые оскорбительно относятся к истории государства и её национальным героям, сообщает Independent.
Причиной для предложения такого закона стали тревожные явления в китайском обществе, когда люди перестают адекватно оценивать свою историю, высмеивают жертв и мучеников исторических зверств. За примерами не надо ходить далеко — в феврале этого года двое китайцев в форме японской императорской армии приехали в порт Нанкин, который во время второй Японо-китайской войны в 1937 году захватили японские солдаты, после чего изнасиловали и убили до 500 тысяч китайских военнопленных и гражданских. Событие получило название «Нанкинская резня» и является национальной трагедией.
Злоумышленники были задержаны, а министр иностранных дел КНР Ван И назвал этих людей отбросами китайского народа.
Оскорбление китайского национального флага, эмблемы и гимна уже наказуемо в соответствии с законодательством страны, но правительство хочет ужесточить закон, чтобы за оскорбление китайской истории и её героев, а также за оправдание действий китайцев, которые поддерживали японцев и нацистские движения в Китае.
«Человек имеет достоинство, но нация также имеет достоинство», — сказал инициатор законопроекта, профессор истории Нанкинского университета Хэ Юнао.
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