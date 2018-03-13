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Эксперт рассказал, чем важен Шелковый путь для России
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Эксперт рассказал, чем важен Шелковый путь для России 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайская стратегия экономического развития «Один пояс — один путь» не может обойтись без участия России, при этом несет для РФ возможности развития, считает сотрудник научно-исследовательского центра «Чунъян» Народного университета Китая Гуань Чжаоюй.
"Проект «Один пояс — один путь» не может обойтись без России. Он обязательно включает Россию, и Россия тоже является тем механизмом, который может продвинуть этот проект", — сказал эксперт в ходе видеомоста Москва-Пекин «Развитие китайской экономики и экономическое сотрудничество России и Китая в новую эпоху», организованного МИА «Россия сегодня».
Как отметил китайский эксперт, у стратегии есть огромные перспективы, в том числе этому способствует участие России.
"Мы сделали много, но мы сделали еще далеко не все. У нас есть еще огромные перспективы. Я, как исследователь, принимаю участие в этой работе и вижу эти перспективы. Я вижу Шелковый путь как совместный Шелковый путь России и Китая”, — пояснил Гуань Чжаоюй.
При этом он подчеркнул, что стратегия «Один пояс — один путь» несет возможность для России развивать Дальний Восток страны.
"Конечно же, есть определенные моменты стратегического характера, но в то же время есть возможности для России развития Дальнего Востока, для сотрудничества со странами Средней Азии. Поэтому мы должны, прежде всего, осознать всю реальность необходимости сотрудничества между нашими странами по этому и сделать реальный вклад в наше сотрудничество”, — добавил сотрудник научно-исследовательского центра «Чунъян».
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь», направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
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