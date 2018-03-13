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СМИ: премьер Японии в перспективе готов к встрече на высшем уровне с лидером КНДР
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СМИ: премьер Японии в перспективе готов к встрече на высшем уровне с лидером КНДР 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: ТВ Центр
ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в перспективе готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.
"Вопрос денуклеаризации [КНДР] будет обсуждаться в ходе переговоров на высшем уровне между США и Северной Кореей. Проблема же похищенных японских граждан и нормализации отношений [Пхеньяна и Токио] будет обсуждаться на японско-северокорейском уровне", — приводит агентство слова источника в правительстве Японии. Источник агентства также подчеркнул, что в правительстве страны считают, что «для решения проблемы похищенных японских граждан необходимы личные переговоры с Ким Чен Ыном».
Последний раз встреча на высшем уровне между лидерами Японии и КНДР состоялась в 2004 году, когда Пхеньян посетил глава японского правительства Дзюнъитиро Коидзуми и провел переговоры с Ким Чен Иром.
Вопрос японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, является одним из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.
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