Китай оптимизирует управление водными ресурсами 

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай намерен оптимизировать функции своего Министерства водного хозяйства путем включения в его состав двух других структур. Об этом говорится в плане, представленном во вторник на рассмотрение законодателей.
Речь идет о комиссиях Госсовета КНР по реализации двух крупнейших проектов страны в сфере водного хозяйства — гидроузла «Санься» /"Три ущелья"/ и переброски воды «Юг-Север» — и их канцеляриях. Они будут объединены с Министерством водного хозяйства, отмечается в плане реформ структур Госсовета, который был вынесен на рассмотрение первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.