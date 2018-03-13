Китай интегрирует ревизионные функции министерств

Пекин, 13 марта / Синьхуа / — Китай планирует объединить ревизионные функции разных министерств и комитетов в одном ведомстве — Государственном контрольно-ревизионном управлении — для повышения эффективности ревизионной работы. Об этом говорится в плане реформ структур Госсовета КНР , представленном на рассмотрение на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва во вторник.

Госуправлению предстоит оптимизировать свои аудиторские группы соответствующим образом и сформировать единый и эффективный ревизионный механизм.

Ведомство будет отвечать за проверку достоверности, легальности и эффективности финансовых доходов и расходов страны, а также других учреждений, находящихся под его контролем. -0-