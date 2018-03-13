Ещё
Китай интегрирует ревизионные функции министерств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай интегрирует ревизионные функции министерств 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай планирует объединить ревизионные функции разных министерств и комитетов в одном ведомстве — Государственном контрольно-ревизионном управлении — для повышения эффективности ревизионной работы. Об этом говорится в плане реформ структур Госсовета КНР, представленном на рассмотрение на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва во вторник.
Госуправлению предстоит оптимизировать свои аудиторские группы соответствующим образом и сформировать единый и эффективный ревизионный механизм.
Ведомство будет отвечать за проверку достоверности, легальности и эффективности финансовых доходов и расходов страны, а также других учреждений, находящихся под его контролем. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай создаст Министерство по делам ветеранов Свыше 100 поездов отправлено за полгода по транспортному коридору между Китаем и Сингапуром Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России325
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США193
Порошенко поставили ультиматум по Крыму60
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение