Национальный совет Фонда социального обеспечения Китая будет управляться Министерством финансов

Пекин, 13 марта / Синьхуа / — Национальный совет Фонда социального обеспечения Китая больше не будет управляться Госсоветом КНР , он переходит в ведение Министерства финансов . Об этом сообщается в плане реформ структур Госсовета КНР, представленном во вторник для обсуждения на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.

Этот шаг нацелен на обеспечение безопасности, стабильное сохранение и приумножение средств Фонда социального обеспечения страны.

Национальный совет Фонда социального обеспечения Китая будет органом управления инвестициями фонда без какого-либо определенного административного ранга, отмечается в плане. -0-