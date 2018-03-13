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Национальный совет Фонда социального обеспечения Китая будет управляться Министерством финансов
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Национальный совет Фонда социального обеспечения Китая будет управляться Министерством финансов 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Национальный совет Фонда социального обеспечения Китая больше не будет управляться Госсоветом КНР, он переходит в ведение Министерства финансов. Об этом сообщается в плане реформ структур Госсовета КНР, представленном во вторник для обсуждения на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.
Этот шаг нацелен на обеспечение безопасности, стабильное сохранение и приумножение средств Фонда социального обеспечения страны.
Национальный совет Фонда социального обеспечения Китая будет органом управления инвестициями фонда без какого-либо определенного административного ранга, отмечается в плане. -0-
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