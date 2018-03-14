Япония намерена руководствоваться принципом эффективности при решении проблемы КНДР

ТОКИО, 14 марта. / ТАСС /. Япония намерена руководствоваться принципом эффективности при выборе способа решения проблем ракетно-ядерной программы Пхеньяна и вопроса японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя возможность проведения встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Прежде всего сейчас важно поддерживать тесную координацию между Японией, Южной Кореей и США по вопросу организации саммитов между лидерами Юга и Севера, а также США и Северной Кореи. Мы будем работать вместе с целью всеобъемлющего решения проблемы ракетной и ядерной программ Северной Кореи, а также проблемы похищенных японских граждан", — сказал он.

Отвечая на вопрос о вероятности встречи Абэ и Ким Чен Ына для достижения этих целей, Суга заявил, что Япония при выборе соответствующих мер «будет исходить из того, что окажется наиболее эффективным».

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что японский премьер в перспективе готов провести переговоры с лидером КНДР. Последний раз подобная встреча была организована в 2004 году, когда Пхеньян посетил глава японского правительства Дзюнъитиро Коидзуми и провел переговоры с Ким Чен Иром

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовую встречу с Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.