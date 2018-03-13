МИД: Япония считает неприемлемым привлечение РФ инвестиций третьих стран на юге Курил

"Привлечение инвестиций третьих стран в экономические проекты на четырех северных островах (так в Токио называют южную часть Курил — прим. ТАСС) идет вразрез с нашей позицией, и если этот факт подтвердится, то вызовет серьезное сожаление. Мы ответим на это соответствующим образом, попутно собирая всю необходимую информацию", — подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве. В МИД также отметили, что японская сторона «продолжит тесный переговорный процесс с Россией , направленный на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора» между двумя странами.

Ранее Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых рыбокомбинатов на территории опережающего развития «Курилы». «Общая мощность потребляемой энергии равна порядка 30 МВт. Поэтому мы на первом этапе договорились с инвесторами, с одной американской компанией, что они построят свои энергомощности», — сказал он.