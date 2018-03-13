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МИД: Япония считает неприемлемым привлечение РФ инвестиций третьих стран на юге Курил
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МИД: Япония считает неприемлемым привлечение РФ инвестиций третьих стран на юге Курил 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: Военное обозрение
ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Японии считает неприемлемым привлечение российской стороной инвестиций из третьих стран в проекты на островах южной части Курил. Такую позицию изложили ТАСС во вторник в японском МИД, комментируя заявления губернатора Сахалинской области Олега Кожемяки о планах строительства электростанций на Шикотане.
"Привлечение инвестиций третьих стран в экономические проекты на четырех северных островах (так в Токио называют южную часть Курил — прим. ТАСС) идет вразрез с нашей позицией, и если этот факт подтвердится, то вызовет серьезное сожаление. Мы ответим на это соответствующим образом, попутно собирая всю необходимую информацию", — подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве. В МИД также отметили, что японская сторона «продолжит тесный переговорный процесс с Россией, направленный на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора» между двумя странами.
Ранее Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых рыбокомбинатов на территории опережающего развития «Курилы». «Общая мощность потребляемой энергии равна порядка 30 МВт. Поэтому мы на первом этапе договорились с инвесторами, с одной американской компанией, что они построят свои энергомощности», — сказал он.
Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения выступает проблема принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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