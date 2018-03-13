В Китае создадут новое управление по контролю над СМИ

ПЕКИН, 13 марта. / ТАСС /. Китайские власти создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ — Главное государственное управление по делам радио и телевидения. Об этом говорится в законопроекте, распространенном во вторник Госсоветом КНР

Новое учреждение будет напрямую подчиняться высшему исполнительному органу Китая . Одновременно планируется ликвидировать Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения.

Ожидается, что новое ведомство облегчит процесс внедрения иностранных теле— и радиопрограмм на китайских телеканалах, а также будет содействовать более успешному выходу медиапродуктов КНР на внешние рынки.