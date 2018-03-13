Ещё
Китай планирует объединить министерство культуры и управление по делам туризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай планирует объединить министерство культуры и управление по делам туризма 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай планирует объединить действующие Министерство культуры и Государственное управление по делам туризма в министерство культуры и туризма. Об этом сообщается в плане реформ структур Госсовета КНР.
С пояснениями относительно названного плана выступил член Госсовета КНР Ван Юн на пленарном заседании проходящей сессии ВСНП 13-го созыва.
Учреждение нового министерства нацелено на координацию развития культуры и туристической индустрии, укрепление мягкой силы и культурного влияния страны, а также стимулирование международных культурных обменов, говорится в плане. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай создаст Министерство по делам ветеранов Свыше 100 поездов отправлено за полгода по транспортному коридору между Китаем и Сингапуром Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России325
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Порошенко поставили ультиматум по Крыму64
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение