Китай планирует объединить министерство культуры и управление по делам туризма 

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай планирует объединить действующие Министерство культуры и Государственное управление по делам туризма в министерство культуры и туризма. Об этом сообщается в плане реформ структур Госсовета КНР.
С пояснениями относительно названного плана выступил член Госсовета КНР Ван Юн на пленарном заседании проходящей сессии ВСНП 13-го созыва.
Учреждение нового министерства нацелено на координацию развития культуры и туристической индустрии, укрепление мягкой силы и культурного влияния страны, а также стимулирование международных культурных обменов, говорится в плане. -0-