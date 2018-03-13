Китай учредит агентство по сотрудничеству в области международного развития

Пекин, 13 марта / Синьхуа / — Китай планирует учредить агентство по сотрудничеству в области международного развития.

Данный шаг нацелен на то, чтобы в полной мере выявить роль внешней помощи в качестве одного из ключевых средств дипломатии великой державы, стимулировать стратегическое планирование и координацию в области внешней помощи, а также лучше обслуживать общий план внешней политики страны и инициативу «Пояс и путь».

Новая структура будет отвечать за разработку стратегических курсов, планов и политических установок относительно внешней помощи, координацию и выдвижение предложений по важным вопросам, касающимся внешней помощи, продвижение реформ в области средств оказания помощи, а также контроль и оценку выполнения разработанных планов по внешней помощи.