Китай учредит агентство по сотрудничеству в области международного развития 

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай планирует учредить агентство по сотрудничеству в области международного развития.
Данный шаг нацелен на то, чтобы в полной мере выявить роль внешней помощи в качестве одного из ключевых средств дипломатии великой державы, стимулировать стратегическое планирование и координацию в области внешней помощи, а также лучше обслуживать общий план внешней политики страны и инициативу «Пояс и путь».
Новая структура будет отвечать за разработку стратегических курсов, планов и политических установок относительно внешней помощи, координацию и выдвижение предложений по важным вопросам, касающимся внешней помощи, продвижение реформ в области средств оказания помощи, а также контроль и оценку выполнения разработанных планов по внешней помощи.
План об учреждении названного агентства выдвинут в рамках реформ структур Госсовета КНР и будет представлен на утверждение на первой сессии ВСНП 13-го созыва. -0-