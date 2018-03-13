Премьер Японии заявил о необходимости решения проблемы похищений после переговоров с КНДР

Во время встречи с главой национального агентства разведки Южной Кореи, Абэ заявил, что КНДР необходимо принять резолюцию о похищенных северокорейской стороной гражданах Японии. Также премьер отметил, что заявления Северной Кореи должны подкрепляться действиями.

Ранее сообщалось, что члены правой группировки открыли стрельбу по ассоциации граждан КНДР в Токио.