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Премьер Японии заявил о необходимости решения проблемы похищений после переговоров с КНДР
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Премьер Японии заявил о необходимости решения проблемы похищений после переговоров с КНДР 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание, что во время переговоров с КНДР будет принята резолюция о похищениях японских граждан северокорейской стороной, передает Reuters.
Во время встречи с главой национального агентства разведки Южной Кореи, Абэ заявил, что КНДР необходимо принять резолюцию о похищенных северокорейской стороной гражданах Японии. Также премьер отметил, что заявления Северной Кореи должны подкрепляться действиями.
Ранее сообщалось, что члены правой группировки открыли стрельбу по ассоциации граждан КНДР в Токио.
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