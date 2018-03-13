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Абэ: КНДР должна подкрепить свои обещания по денуклеаризации конкретными действиями
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Абэ: КНДР должна подкрепить свои обещания по денуклеаризации конкретными действиями 

ТАСС 13 марта 2018
ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. КНДР должна подкрепить свои обещания по денуклеаризации конкретными действиями. С таким заявлением во вторник на встрече с директором Национальной службы разведки Республики Корея Со Хуном выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Крайне важно, чтобы Северная Корея подкрепила свои обещания конкретными действиями", — приводит слова премьера агентство Kyodo. Глава японского правительство также пообещал, что «Япония, Южная Корея и США продолжат тесное сотрудничество и направят все свои усилия на решение проблемы ракетно-ядерной программы Северной Кореи, а также проблемы японских граждан», похищенных северокорейской разведкой.
Директор Национальной службы разведки Южной Кореи прибыл в Токио, чтобы рассказать японскому правительству о подробностях своей недавней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
5 марта делегация Южной Кореи с участием начальника Управления национальной безопасности Чон Ый Ёна и Со Хуном встретилась в Пхеньяне с лидером КНДР. Была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи руководителей КНДР и Республики Корея.
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