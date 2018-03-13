Зимородок-рыболов

Уси /пров. Цзянсу/, 12 марта / Синьхуа / — На фото — зимородок ловит рыбу в пруду ландшафтного парка «Мэйюань» в городском округе Уси провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Чжэнгуан

Уси /пров. Цзянсу/, 12 марта /Синьхуа/ — На фото — зимородок ловит рыбу в пруду ландшафтного парка «Мэйюань» в городском округе Уси провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Чжэнгуан

Уси /пров. Цзянсу/, 12 марта /Синьхуа/ — На фото — зимородок ловит рыбу в пруду ландшафтного парка «Мэйюань» в городском округе Уси провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Пань Чжэнгуан