В уезде Жуншуй готовятся к весенней пахоте

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 марта / Синьхуа / — В Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ уже по-весеннему тепло и распустились цветы. Крестьяне Жуншуй-Мяоского автономного уезда готовятся к началу весенней пахоты. Фотографии Синьхуа/Хуан Сяобан

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 марта /Синьхуа/ — В Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ уже по-весеннему тепло и распустились цветы. Крестьяне Жуншуй-Мяоского автономного уезда готовятся к началу весенней пахоты. Фотографии Синьхуа/Хуан Сяобан

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 марта /Синьхуа/ — В Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ уже по-весеннему тепло и распустились цветы. Крестьяне Жуншуй-Мяоского автономного уезда готовятся к началу весенней пахоты. Фотографии Синьхуа/Хуан Сяобан