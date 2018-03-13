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В уезде Жуншуй готовятся к весенней пахоте
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В уезде Жуншуй готовятся к весенней пахоте 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 марта /Синьхуа/ — В Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ уже по-весеннему тепло и распустились цветы. Крестьяне Жуншуй-Мяоского автономного уезда готовятся к началу весенней пахоты. Фотографии Синьхуа/Хуан Сяобан
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 марта /Синьхуа/ — В Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ уже по-весеннему тепло и распустились цветы. Крестьяне Жуншуй-Мяоского автономного уезда готовятся к началу весенней пахоты. Фотографии Синьхуа/Хуан Сяобан
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 марта /Синьхуа/ — В Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ уже по-весеннему тепло и распустились цветы. Крестьяне Жуншуй-Мяоского автономного уезда готовятся к началу весенней пахоты. Фотографии Синьхуа/Хуан Сяобан
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