В Великобритании состоялось мероприятие по сбору средств на установку памятника китайским рабочим времен Первой мировой войны 

Лондон, 12 марта /Синьхуа/ — Общественные объединения китайских эмигрантов и этнических китайцев Великобритании вчера, 11 марта, вечером провели в юго-восточной части Лондона мероприятие по сбору пожертвований на установку в этой стране постоянного памятника китайским рабочим времен Первой мировой войны.
В мероприятии приняли участие свыше 100 китайских эмигрантов и этнических китайцев, были собраны пожертвования на сумму 12 тыс. фунтов стерлингов /около 17 тыс. долларов США/. Проект установки памятника носит название «Благодаря чему мы помним», на его создание в общей сложности планируется собрать 250 тыс. фунтов /около 350 тыс. долларов США/, церемония установки памятника состоится в сентябре этого года в Лондоне.
Советник в ранге посланника и генеральный консул посольства КНР в Лондоне Фэй Минсин на мероприятии высказался в поддержку данного проекта, выразив уверенность, что он станет одним из самых ценных напоминаний о китайских эмигрантах и этнических китайцах в Великобритании.
Согласно историческим источникам, во время Первой мировой войны Великобритания и Франция набрали около 140 тыс. китайских рабочих. Около 100 тыс. из них состояли в китайском трудовом корпусе вооруженных сил Великобритании, остальные 40 тыс. человек находились под командованием французских военных. Помимо этого, несколько сотен студентов выполняли работу переводчиков. Эти китайские рабочие, рискуя жизнью на полях войны, занимались строительством дорог, рытьем траншей, ремонтировали железные дороги и танки, и даже обезвреживали неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее, на протяжении долгого времени западное общество не признавало важный вклад китайских рабочих в достаточной степени. —0—