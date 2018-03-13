В Великобритании состоялось мероприятие по сбору средств на установку памятника китайским рабочим времен Первой мировой войны

Лондон, 12 марта / Синьхуа / — Общественные объединения китайских эмигрантов и этнических китайцев Великобритании вчера, 11 марта, вечером провели в юго-восточной части Лондона мероприятие по сбору пожертвований на установку в этой стране постоянного памятника китайским рабочим времен Первой мировой войны.

В мероприятии приняли участие свыше 100 китайских эмигрантов и этнических китайцев, были собраны пожертвования на сумму 12 тыс. фунтов стерлингов /около 17 тыс. долларов США/. Проект установки памятника носит название «Благодаря чему мы помним», на его создание в общей сложности планируется собрать 250 тыс. фунтов /около 350 тыс. долларов США/, церемония установки памятника состоится в сентябре этого года в Лондоне.

Советник в ранге посланника и генеральный консул посольства КНР в Лондоне Фэй Минсин на мероприятии высказался в поддержку данного проекта, выразив уверенность, что он станет одним из самых ценных напоминаний о китайских эмигрантах и этнических китайцах в Великобритании.