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Объем пассажироперевозок по железным дорогам в Китае в последний день периода «Чуньюнь» предварительно составил 8,17 млн человек-раз
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Объем пассажироперевозок по железным дорогам в Китае в последний день периода «Чуньюнь» предварительно составил 8,17 млн человек-раз 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — 12 марта, в последний день периода «Чуньюнь», объем пассажироперевозок по железным дорогам Китая может достичь 8,17 млн человек-раз. Об этом свидетельствуют данные Китайской железнодорожной корпорации.
11 марта данный показатель превысил 9,18 млн человек-раз.
В период до, во время и после Праздника Весны /китайский Новый год по лунному календарю/, который в этом году пришелся на 16 февраля, в стране наступает пик пассажирских перевозок, также известный как «Чуньюнь». В этом году он продлился с 1 февраля по 12 марта.
В 2017 г. в период «Чуньюнь» на железнодорожном транспорте было совершено 3,04 млрд пассажирских поездок, что на 9,6 процента больше, чем годом ранее. При этом 56 процентов из них были совершены на высокоскоростных поездах. -0-
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