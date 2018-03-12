Объем пассажироперевозок по железным дорогам в Китае в последний день периода «Чуньюнь» предварительно составил 8,17 млн человек-раз

Пекин, 12 марта / Синьхуа / — 12 марта, в последний день периода «Чуньюнь», объем пассажироперевозок по железным дорогам Китая может достичь 8,17 млн человек-раз. Об этом свидетельствуют данные Китайской железнодорожной корпорации.

11 марта данный показатель превысил 9,18 млн человек-раз.

В период до, во время и после Праздника Весны /китайский Новый год по лунному календарю/, который в этом году пришелся на 16 февраля, в стране наступает пик пассажирских перевозок, также известный как «Чуньюнь». В этом году он продлился с 1 февраля по 12 марта.

В 2017 г. в период «Чуньюнь» на железнодорожном транспорте было совершено 3,04 млрд пассажирских поездок, что на 9,6 процента больше, чем годом ранее. При этом 56 процентов из них были совершены на высокоскоростных поездах. -0-